В России создали мобильные сканеры, способные "разглядеть" оружие и наркотики

Устройство может обнаружить стальную проволоку 0,8 миллиметра, а также четыре группы материалов по эффективному атомному номеру.

Мобильные сканеры, способные обнаружить наркотические и взрывчатые вещества, а также оружие и боеприпасы, начали появляться на пограничных пунктах России. Устройства созданы российской компанией "Скантроник Системс" на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

— На сегодняшний день произведено 13 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Они установлены в пунктах пропуска через государственную границу России, — рассказал РИА "Новости" директор по производству "Скантроник Системс" Сергей Симочко.

Главной особенностью новых сканеров является размещение на шасси автомобиля. Это позволяет оперативно перемещать комплексы в различные пункты досмотра. Принцип работы устройства основан на рентгеновском излучении. Комплекс менее чем за две минуты сканирует веерным пучком груз и отображает полученное радиоскопическое изображение высокой чёткости на мониторе.

По словам Симочко, проникающая способность сканера по эквиваленту стали составляет 320 миллиметров. Он может "разглядеть" стальную проволоку 0,8 миллиметра, а также четыре группы материалов по эффективному атомному номеру. При этом разные вещества раскрашиваются в соответствующие цвета, что позволяет обнаруживать запрещённые грузы.

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