В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Очередное землетрясение магнитудой 5,5 произошло сегодня на территории индонезийского острова Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенгара. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 23,6 километра.
Эпицентр землетрясения находился в 48 километрах к северо-востоку от города Матарам, в котором проживает 318,6 тысячи человек.
Как ранее писал Лайф, жители другой индонезийской провинции — Папуа — страдают от наводнений. По последним данным, в результате стихии уже погибло 63 человека. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
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