В России могут появиться фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет

Отмечается, что новые корабли будут оснащены единой универсальной автоматизированной системой управления огнём.

В России могут появиться модернизированные фрегаты проекта 22350М, способные нести на борту 48 крылатых ракет "Калибр". Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе, к их разработке приступили в Северном проектно-конструкторском бюро.

Отмечается, что Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов и уже ведёт разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли. При этом источник уточнил, что водоизмещение фрегатов планируется увеличить до семи тысяч тонн.

— В арсенал кораблей также будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон", — сказал он.

По его словам, новые фрегаты будут оснащены единой универсальной автоматизированной системой управления огнём всех видов корабельных средств поражения, что значительно повысит их боевые возможности.

Ранее Лайф писал о том, что дальность действия российского ослепляющего оружия увеличат в полтора раза.