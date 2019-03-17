Белые небогатые мужчины стали меньшинством в университетах Великобритании

В большинстве студенческих кампусов страны менее пяти процентов учащихся являются представителями бедных белых семей.

За последние три года число небелых учащихся в области дополнительного образования в Великобритании увеличилось на 15 процентов. А виной тому стремления университетских властей разнообразить национальный состав учащихся и квоты для национальных меньшинств. Статистику приводит The Daily Mail.

Данные Агентства по статистике высшего образования показывают, что студенты BAME (Black, Asian and minority ethnic) — негры, азиаты и этические меньшинства — в настоящее время составляют большинство студентов в более чем 20 университетах Англии.

— Существует риск того, что определённые группы будут чувствовать, что их "оставили позади", — цитирует издание министра образования Дамиана Хиндса.

— Белые британские мужчины из неблагополучных семей входят в число групп с наименьшей вероятностью получить доступ к высшему образованию, — соглашается с министром Крис Милуорд из студенческого офиса.

Даже в Оксфордском университете журналисты нашли следующие данные по отдельным специальностям: белых учеников из беднейших районов было только 63 человека, когда представителей этнических меньшинств — 71.

В декабре прошлого года Лайф сообщал, что европейская внешность и белый цвет кожи больше не являются доминирующими в Европе. Поэтому британские университеты Эссекса и Астона увеличили квоту для поступления в вуз белых мужчин.