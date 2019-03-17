В Сочи из-за непогоды отменили забег финалистов "Лидеров России"

В Сочи из-за штормового предупреждения отменили командный забег финалистов конкурса "Лидеры России". Им должны были завершиться мероприятия финала. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Из-за соображений безопасности мероприятие отменили, возвращаемся в город, — сообщили организаторы конкурса.
Как отмечается, региональное ГУ МЧС РФ предупредило о лавиноопасности и ввело ограничение движения на дорогах.
В забеге должны были принять участие 28 команд по 10 человек. Участникам предстояло пробежать 4,92 километра с 15 препятствиями.
Напомним, в Сочи с 13 по 17 марта проходит финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Финалисты конкурса высадили в городе 300 деревьев.
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