В Сочи из-за непогоды отменили забег финалистов "Лидеров России"

Читайте также

В Сочи из-за непогоды отменили забег финалистов "Лидеров России"

65

Фото © РИА Новости/Нина Зотина

Мероприятие планировалось провести на территории курорта "Роза Хутор". Участники должны были преодолеть дистанцию в 4,92 километра.

В Сочи из-за штормового предупреждения отменили командный забег финалистов конкурса "Лидеры России". Им должны были завершиться мероприятия финала. Об этом сообщает РИА "Новости".

Из-за соображений безопасности мероприятие отменили, возвращаемся в город, — сообщили организаторы конкурса.

Как отмечается, региональное ГУ МЧС РФ предупредило о лавиноопасности и ввело ограничение движения на дорогах.

В забеге должны были принять участие 28 команд по 10 человек. Участникам предстояло пробежать 4,92 километра с 15 препятствиями.

Напомним, в Сочи с 13 по 17 марта проходит финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Финалисты конкурса высадили в городе 300 деревьев.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×