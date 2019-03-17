"Она родилась звездой". Стилист Юлии Началовой рассказала Лайфу о певице

Елена Бархотова отметила, что Началова родилась в очень музыкальной семье и росла за кулисами.

Стилист Юлии Началовой Елена Бархотова рассказала о работе со звездой, с которой познакомилась в салоне Сергея Зверева.

— Я поняла, что я удачный мастер, когда мы сняли клип "Герой не моего романа", самый-самый первый, — отметила стилист. — Когда у меня начали просить стрижку "как у Юли Началовой", конечно, мне было очень приятно.

Бархотова напомнила, что певица родилась в очень музыкальной семье и воспитывалась как звезда.

— Она родилась звездой, — подчеркнула стилист. — У неё музыкальные родители. Она закулисный ребёнок, она эту музыку впитала. У неё голос Уитни Хьюстон.

Говоря о том, каким человеком была Началова, Бархотова отметила, что певица была очень отзывчивой и весёлой.