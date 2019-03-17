Лайф публикует фото из личного архива стилиста Юлии Началовой

Бывший стилист Юлии Началовой предоставила Лайфу фотографии из своего личного архива. На них видно, как начинающая, но уже популярная тогда певица примеряла различные образы.
— Я её попросила помочь мне сдать работу по образу греческой богини. Мы из неё сделали Нику, — рассказала стилист, показав фотографию Началовой в голубом летящем наряде с крыльями.
По словам Бархотовой, именно она создала образ для артистки во время съёмок одного из самых популярных её клипов — на песню "Герой не моего романа". Стилист вспоминает, что после этого её просили сделать стрижку "как у Юлии Началовой".
Ранее Бархотова рассказала, что певица была очень отзывчивой и весёлой. Она родилась звездой и воспитывалась как звезда, считает она.
Юлии Началовой не стало вечером 16 марта. На протяжении недели звезда находилась в больнице, куда её доставили в крайне тяжёлом состоянии. Врачи ввели её в состояние искусственной комы, а в ночь перед смертью провели сложную операцию. По данным СМИ, певице ампутировали ногу, чего организм не выдержал. Началовой было всего 38 лет.
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