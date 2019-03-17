Лайф публикует фото из личного архива стилиста Юлии Началовой

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Лайф публикует фото из личного архива стилиста Юлии Началовой

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Именно Елена Бархотова создала образ для артистки во время съёмок одного из самых популярных её клипов — "Герой не моего романа".

<p>Юлия Началова. Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

<p>Юлия Началова (справа). Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

Бывший стилист Юлии Началовой предоставила Лайфу фотографии из своего личного архива. На них видно, как начинающая, но уже популярная тогда певица примеряла различные образы.

<p>Юлия Началова (в центре). Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

<p>Юлия Началова. Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

Я её попросила помочь мне сдать работу по образу греческой богини. Мы из неё сделали Нику, — рассказала стилист, показав фотографию Началовой в голубом летящем наряде с крыльями.

<p>Юлия Началова (справа). Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

<p>Юлия Началова (справа). Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

По словам Бархотовой, именно она создала образ для артистки во время съёмок одного из самых популярных её клипов — на песню "Герой не моего романа". Стилист вспоминает, что после этого её просили сделать стрижку "как у Юлии Началовой".

<p>Юлия Началова (слева). Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

Ранее Бархотова рассказала, что певица была очень отзывчивой и весёлой. Она родилась звездой и воспитывалась как звезда, считает она.

<p>Юлия Началова (в центре). Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

<p>Юлия Началова (слева). Фото предоставлено Life Еленой Бархотовой</p>

Юлии Началовой не стало вечером 16 марта. На протяжении недели звезда находилась в больнице, куда её доставили в крайне тяжёлом состоянии. Врачи ввели её в состояние искусственной комы, а в ночь перед смертью провели сложную операцию. По данным СМИ, певице ампутировали ногу, чего организм не выдержал. Началовой было всего 38 лет.

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