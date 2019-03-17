Нурмагомедов посоветовал вызвавшему его на бой Фергюсону бросить курить

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Нурмагомедов посоветовал вызвавшему его на бой Фергюсону бросить курить

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Фото: © Instagram/khabib_nurmagomedov

Американец уже заявлял, что готов к бою с Хабибом, и призывал россиянина защитить титул или отказаться от него.

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону, вызвавшему его на бой.

Тебе нужно бросить курить, — ответил россиянин на твит американского спортсмена, намекнувшего на их скорую встречу в октагоне.

Ранее Лайф писал, что против боя Нурмагомедова с Фергюсоном выступает менеджер россиянина. Али Абдель-Азиз считает американца старым, скучным и медлительным.

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