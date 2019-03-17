Нурмагомедов посоветовал вызвавшему его на бой Фергюсону бросить курить

Американец уже заявлял, что готов к бою с Хабибом, и призывал россиянина защитить титул или отказаться от него.

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону, вызвавшему его на бой.

— Тебе нужно бросить курить, — ответил россиянин на твит американского спортсмена, намекнувшего на их скорую встречу в октагоне.

You have to stop smoking — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 16 марта 2019 г.

Ранее Лайф писал, что против боя Нурмагомедова с Фергюсоном выступает менеджер россиянина. Али Абдель-Азиз считает американца старым, скучным и медлительным.