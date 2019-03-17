Премьер Новой Зеландии рассказала о реакции на получение манифеста террориста

По словам Джасинды Ардерн, в послании не было никаких подробностей или указаний на конкретное место происшествия.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн за девять минут до нападения на мечети в Крайстчерче получила манифест от Брентона Тарранта, считающегося организатором теракта. Как сообщает агентство Франс Пресс, в течение двух минут после этого информация уже была передана службам безопасности.

— Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки, — сказала Ардерн, добавив, что выдержки из рассылки вызвали у неё серьёзное беспокойство.

В то же время премьер-министр отметила, что в послании не было никаких подробностей или указаний на конкретное место происшествия.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии несколько человек устроили стрельбу, в результате чего, по последним данным, погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы с разными ранениями.

Преступники при этом вели прямую трансляцию атаки в Интернете. Полиция задержала четверых из них, в том числе и ответственного за нападения Брентона Тарранта, которого называли "новозеландским Брейвиком". Ещё один нападавший находится в бегах.

Ранее Лайф писал о том, что власти получили манифест Тарранта за несколько минут до терактов.