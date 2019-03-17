В Сирии боевики берут с беженцев по 300 долларов за выход из лагеря "Эр-Рукбан"

Москва и Дамаск потребовали от ООН оказать воздействие на Соединённые Штаты для скорейшего расформирования этого гетто.

США и их пособники лишают жителей лагеря "Эр-Рукбан" возможности свободного перемещения и выбора места жительства по своему усмотрению, грубо нарушая все основополагающие нормы международного права. Об этом сказано в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

В заявлении указано, что с мая 2018 года выбраться за пределы лагеря и вернуться домой смогли чуть больше чем 800 сирийцев. Каждый из них заплатил боевикам за свою свободу $300.

Отмечается, что сейчас "Эр-Рукбан" никто не покидает — у стариков, инвалидов, женщин и детей нет денег, чтобы откупиться, а мужчины не могут собрать сумму, необходимую на всех членов семьи, — работы в лагере нет.

— Эту информацию покинувшие лагерь сирийские граждане боятся сообщать открыто, всерьёз опасаясь за жизнь оставшихся в лагере людей, — сказано в заявлении.

Мизинцев и Махлюф призвали мировое сообщество обратить пристальное внимание на "вопиющий факт" и обратились к ООН с предложением отказаться от снабжения гумконвоями узников лагеря, потому что значительная часть грузов используется американцами, чтобы кормить боевиков.

Ранее Лайф писал, что у ограды лагеря беженцев "Эр-Рукбан" нашли 300 свежих могил.