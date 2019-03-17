В ЛНР заявили, что в ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами

В частности, украинское командование скрывает гибель четырёх военнослужащих от разрыва 120-мм миномёта "Молот" в конце прошлого года.

В подразделениях ВСУ в Донбассе погибших солдат зачастую объявляют дезертирами. О сокрытии боевых и небоевых потерь украинским командованием рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— Отдельно стоит отметить случаи, когда тела погибших военнослужащих бригады вывозились в тёмное время суток и за территорией части передавались неизвестным людям в военной форме без опознавательных знаков. Впоследствии погибшие военнослужащие объявлялись дезертирами, — заявил офицер.

По данным разведки ЛНР, в ВСУ до сих пор скрывают, что четыре военнослужащих 54-й бригады погибли от разрыва 120-мм миномёта "Молот" в декабре 2018 года. Начальник штаба бригады об инциденте в вышестоящий штаб не сообщил, говорит Марочко.

Подполковник подчеркнул, что сокрытием потерь среди личного состава ВСУ продолжают обманывать украинский народ. Реальные потери исчисляются сотнями, что в разы превышает заявляемые командованием ВСУ, заявил он. При этом, как пояснил Марочко, гибель и ранения украинских военнослужащих в большинстве случаев "связаны с неуставными взаимоотношениями, подрывами на собственных минных полях, а также доведением до суицида".

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики переживают проблемы с продовольствием, из-за чего солдат кормят просроченными консервами.