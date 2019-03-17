В Прикамье хулиганы час издевались над девушкой-котом, пытаясь отобрать голову

Хрупкому аниматору пришлось обороняться перцовым баллончиком, после чего молодые люди вызвали скорую.

В городе Березники Пермского края двое нетрезвых молодых людей час издевались над 18-летней девушкой в костюме ростовой куклы — толкали, пинали, дёргали за хвост, пытаясь отобрать у неё голову кота. Об этом сообщает "ТНТ-Березники".

— Мне было очень неприятно, я заплакала. Это было ужасно просто, отвратительно. Передо мной ещё стояли, пили пиво какое-то, просто решили, что можно до меня докопаться, — рассказала аниматор.

Девушке пришлось воспользоваться перцовым баллончиком. После этого хулиганы пошли в туалет промывать глаза, а потом решили разгромить магазин.

— Они вернулись в магазин и начали здесь кричать, ругаться, разбрасывать товар, напугали покупателей. Многие покупатели от них просто отпрыгивали. Швыряли оборудование, после чего была вызвана полиция, — пояснила управляющая магазином Светлана Сташук.

Пока охрана вызывала полицию, молодые люди обратились к медикам — одного из них с химическим ожогом увезли на скорой. Другие участники конфликта были опрошены полицейскими, проводится проверка.

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