Лазарев о Началовой: Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри

По его мнению, исполнительница не получила должного внимания от зрителя, однако музыкант верил всегда, что у артистки всё впереди.

Певец Сергей Лазарев признался, что всегда называл Юлию Началову "русской Мэрайей Кэри" за "небесный, потрясающий голос" и способность брать высокие ноты.

— Юля — это певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли одной из немногих в нашей стране были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные, — написал он в "Инстаграме".

По мнению певца, Началова недополучила должного внимания зрителя, однако он верил всегда, что у артистки всё впереди. Лазарев призвал подписчиков ценить людей, когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно.

Напомним, Юлии Началовой не стало вечером 16 марта. На протяжении недели звезда находилась в больнице, куда её доставили в крайне тяжёлом состоянии. Врачи ввели её в состояние искусственной комы, а в ночь перед смертью провели сложную операцию.

По данным СМИ, певице ампутировали ногу, чего организм не выдержал. Лечащий врач предполагает, что к трагической гибели привёл небольшой гнойник на ноге. Началовой было всего 38 лет.

Ранее Лайф опубликовал фотографии певицы из личного архива её бывшего стилиста.