В России подсчитали общее число электроавтомобилей

Их доля не дотягивает даже до десятой доли процента от количества легковых машин в стране.

По состоянию на 1 января 2019 года в стране насчитывалось всего 3,6 тыс. электромобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Уточняется, что самая популярная модель электромобиля — Nissan Leaf, на неё приходится 80% всех зарегистрированных в РФ электрокаров. Второе место у Mitsubishi i-MiEV, в стране 295 штук таких автомобилей. Далее идут две модели Tesla — Model S (211 шт.) и Model X (108 шт.).

По объему парка экологически чистых автомобилей лидирует Приморский край. Там зарегистрирован каждый пятый электрокар — это 735 штук.