Синоптики пообещали похолодание и дождь на следующей неделе в Москве

Отмечается, что ночью температура воздуха на протяжении всей недели будет колебаться в районе нуля.

На следующей неделе в Москве ожидаются похолодание и дождь. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва" ссылкой на Гидрометцентр.

Так, в понедельник, 18 марта, температура воздуха в столице составит +5 градусов тепла. В этот день ожидается переменная облачность, возможен мокрый снег или дождь, а также гололедица. Ветер — 10 метров в секунду с порывами до 14–15 метров.

19 марта ожидается повышенная влажность и небольшой дождь, 20-го числа облачность, но без ветра. В четверг, 21 марта, в столице будет небольшое похолодание, температура воздуха составит +2 градуса. Возможен мокрый снег, небо будет пасмурным.

22 марта ожидаются осадки — дождь, который может очень быстро стать снегом. В выходные же в столицу наконец придёт солнце, хоть переменная облачность и сохранится. Возможны осадки в виде кратковременных дождей.

Ночью температура воздуха на протяжении всей недели будет колебаться от небольшого минуса до нескольких градусов плюса.

Как писал Лайф, ранее климатолог не исключил возвращения холодов в Москву в апреле и мае.