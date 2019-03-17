Психически больная сообщила о бомбе на рейсе Москва – Нью-Йорк

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Психически больная сообщила о бомбе на рейсе Москва – Нью-Йорк

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Фото: © Flickr/sebastianhoyer

Телефонный звонок из Сарова в экстренные службы заставил понервничать экипаж, сотрудников авиакомпании и работников аэропорта.

Вечером 16 марта 43-летняя жительница Нижегородской области сообщила о бомбе на рейсе Москва — Нью-Йорк. Самолёт в это время уже был в небе над Атлантикой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что информация оказалась ложной. Женщина страдает психическими расстройствами.

Меньше недели назад Лайф сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Баку, после того как в туалете лайнера обнаружили записку с сообщением о бомбе. Бортпроводники перерыли весь самолёт.

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