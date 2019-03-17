Психически больная сообщила о бомбе на рейсе Москва – Нью-Йорк

Вечером 16 марта 43-летняя жительница Нижегородской области сообщила о бомбе на рейсе Москва — Нью-Йорк. Самолёт в это время уже был в небе над Атлантикой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что информация оказалась ложной. Женщина страдает психическими расстройствами.
Меньше недели назад Лайф сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Баку, после того как в туалете лайнера обнаружили записку с сообщением о бомбе. Бортпроводники перерыли весь самолёт.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени