Ferrari отзывает более 2700 машин из-за риска возгорания и неисправных дверей

Ожидается, что отзыв спорткаров с возможными дефектами начнётся в середине апреля.

Итальянская компания Ferrari отзывает более 2700 автомобилей из-за риска утечки топлива и неисправности дверей, которые могут не открыться снаружи. Об этом сообщает Carcomplaints.com.

Пластиковый шов в сепараторе топливных паров может расплавиться из-за дефектов. Из-за этого может произойти утечка топлива и дальнейшее возгорание, если оно попадёт в источник воспламенения.

Отмечается, что водители могут быть предупреждены о проблеме при загорании контрольной лампы двигателя. В дополнение к этому, появится сообщение о необходимости обратиться в автосалон. Отзыв коснётся семи моделей Ferrari 2017–2019 годов выпуска и затронет более 2150 автомобилей.

Другой отзыв связан с возможной неисправностью механизма блокировки дверей, которые невозможно открыть снаружи за ручку. Он затронет 583 автомобиля 2017–2019 годов производства.

Отзыв автомобилей с возможными дефектами должен начаться 14 апреля.

Ранее Лайф писал, что редкий суперкар Ferrari продали на аукционе за €4,3 миллиона.