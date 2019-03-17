Снаряд времён ВОВ обезвредили в центре Калининграда

На улице Александра Невского в центре Калининграда обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный во время строительных работ. Об этом сообщает Балтийский флот (БФ).

— Боеприпас вывезли на полигон в Калининградской области, где он будет уничтожен методом подрыва, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Лайф писал, что в московском районе Хорошёво-Мнёвники строители нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.