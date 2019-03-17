Погребняка рассмешило присутствие темнокожего в сборной России

Футболист сказал, что не видит смысла в привлечении иностранцев к игре за национальную команду.

Нападающий "Урала" и бывший игрок сборной России Павел Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Ари, вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России, — заявил спортсмен.

Погребняк высказался и по поводу другого натурализованного россиянина — защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Футболист отметил, что в национальной команде можно было бы обойтись без иностранцев. Погребняк считает, что на позицию Фернандеса есть защитник "Зенита" Игорь Смольников.

Напомним, бразилец Марио Фернандес получил паспорт гражданина РФ в 2016 году, а его соотечественник Ари — в 2018 году.

Как ранее писал Лайф, натурализованный бразилец Ари был вызван в расположение сборной России в ноябре 2018 года. Вызов футболиста в национальную команду раскритиковал Роман Павлюченко. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что для него Ари — гражданин РФ.