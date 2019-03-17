Игорь Верник рассказал, как просил жену делать аборты

В откровенном интервью артист поведал, как из-за работы и постоянной занятости разошёлся с двумя любимыми женщинами.

Актёр, продюсер и ведущий Игорь Верник просил свою первую жену делать аборты, о чём он до сих пор сильно жалеет. После того как первый брак Верника распался, мужчина столкнулся с невероятной популярностью, но при этом с одиночеством. О своих переживаниях актёр рассказал в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Впервые Верник женился, когда ему было 22 года, однако у его супруги Маргариты уже был сын от предыдущих отношений. Этот факт его не смущал, а расставание прошло по его вине. В течение шести лет брака Верник во многом ограничивал жену и настаивал на абортах.

— Так вышло, что Рита сделала несколько абортов. Я её просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребёнок, — заявил артист.

Со второй женой Марией Игорь Верник познакомился в магазине, пригласил в кафе, после череды встреч они начали жить вместе. Когда женщина сообщила ему о беременности, Верник понял, что счастлив. Однако в брак они вступили через год после рождения сына. Из-за популярности и работы и со второй женой в итоге Верник разошёлся.

В начале года Игорь Верник оказался в центре скандала, когда прокатился по пешеходной улице в Москве на автомобиле. После расследования полиции выяснилось, что из-за работы в театре МХТ имени Чехова Верник имел право на проезд по Камергерскому переулку. В ГИБДД заявили, что актёр нарушил Кодекс об административных правонарушениях, несмотря на спецразрешение.