Подсчитано общее число туристических поездок землян за год

В прошлом году число туристических выездов во всём мире выросло в среднем на 5%. В России же количество поездок до сих пор меньше, чем в 2013 году.

Согласно данным исследовательской компании Euromonitor International, в 2018 году жители планеты совершили четыре миллиарда туристических поездок, а это на 5% больше показателей прошлых лет. Об этом сообщает "Коммерсант".

Лидерами по выездному туризму остаются американцы — в прошлом году они совершили 115,3 миллиона поездок. В топе также жители Германии, Китая, Великобритании и Франции.

В России, по сравнению с 2013 годом, число туристических выездов снизилось на 21%. Но относительно 2017 года в 2018-м число выездов граждан РФ за рубеж выросло на 6%, а туристических поездок — на 7%. Россияне предпочитали отдыхать в Турции, Германии, Таиланде, Италии и Испании.

Зато в РФ стабильно растёт въездной поток — в 2018 году он увеличился на 2%. Больше всего визитов в Россию совершили граждане Китая, Германии, Южной Кореи, США и Израиля.

Аналитики Euromonitor International прогнозируют, что выездной туризм из России до 2023 года вырастет в среднем на 3% в год — до 45 миллионов поездок. А въездной поток увеличится на 5%.