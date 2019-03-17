Стало известно, когда похоронят Юлию Началову

Певицу Юлию Началову, которая скончалась накануне после перенесённой операции, похоронят во вторник, 19 марта, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии.
Напомним, о госпитализации 38-летней певицы стало известно 11 марта. Сообщалось, что она была доставлена в тяжёлом состоянии, а спустя два дня отмечалось, что исполнительницу ввели в искусственную кому.
Впоследствии выяснилось, что у певицы был ряд серьёзных заболеваний: подагра, системная красная волчанка, сахарный диабет второго типа. Сообщалось, что в больницу Началова попала из-за раны на ноге, которая не была обработана должным образом. В результате началось нагноение, а в организме начался воспалительный процесс. СМИ сообщали, что врачи приняли решение ампутировать певице ногу.
Лечащий врач Началовой рассказал, что могло привести к её смерти.
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