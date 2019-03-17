Пилоты рухнувшего лайнера могли учиться управлению Boeing 737 MAX на iPad

Причём справочник об отличиях новой модели самолёта и её предшественницы создали их коллеги-лётчики.

Обычно перед тем, как начать летать на новых моделях самолётов, пилоты часами тренируются на гигантских авиационных тренажёрах — симуляторах полёта, предназначенных для наземной подготовки. В случае с Boeing 737 многие пилоты разбирались в управлении через планшеты iPad, сообщает New York Times.

— Мы бы хотели иметь симулятор (с самого начала). Но это было неосуществимо, потому что он ещё не был построен, — говорит Джон Уикс, президент ассоциации пилотов авиакомпании Southwest Airlines.

В 2017 году группа пилотов авиакомпании United, которой вот-вот должны были поставить новые самолёты, полетела в Сиэтл, где прошла двухчасовой тренировочных курс на iPad. После этого лётчики, основываясь на своём опыте, создали 13-страничный справочник о различиях между моделью MAX и её предшественницей.

В нём были упомянуты изменения, коснувшиеся дисплеев и двигателей, однако в них не было сказано о новом программном обеспечении, которое впоследствии стало ключевым в расследовании обстоятельств крушения самолёта авиакомпании Lion Air в Индонезии.

Напомним, за последние несколько месяцев произошло два крушения самолётов Boeing 737 MAX — в Индонезии и в Эфиопии. Погибло 346 человек, в том числе граждане России.