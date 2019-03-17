Умер режиссёр Юрий Шиллер

Российский режиссёр, лауреат Государственной премии РФ, создатель более 60 документальных и игровых фильмов Юрий Шиллер ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Шиллер родился 13 августа 1942 года в городе Оха Сахалинской области. На счету кинорежиссёра-документалиста более 60 картин, включая полнометражный художественный фильм "Воробей" (2010). Лента стала единственной отечественной картиной, представленной в основном конкурсе XXXII Московского международного кинофестиваля.