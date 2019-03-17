Во Львове кучер кареты с лошадьми устроил ДТП и сбежал

Извозчик даже не попытался затормозить на пешеходном переходе, чтобы дать людям пройти.

На проспекте Свободы в центре Львова кучер прогулочной кареты с лошадьми, который, предположительно, был пьян, устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Видео произошедшего в "Фейсбуке" опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

— Кучер кареты... совершил ДТП с автомобилем Lanos и скрылся по улице Ноябрьского Чина, создавая в дальнейшем аварийную ситуацию, — написал народный избранник.

При этом извозчик даже не попытался затормозить на пешеходном переходе, чтобы позволить людям пройти. Свидетели произошедшего предполагают, что мужчина был пьян. Зинкевич уточнил, что инцидент случился 16 марта в 20:10.

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