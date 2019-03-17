Во Львове кучер кареты с лошадьми устроил ДТП и сбежал

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Во Львове кучер кареты с лошадьми устроил ДТП и сбежал

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Извозчик даже не попытался затормозить на пешеходном переходе, чтобы дать людям пройти.

На проспекте Свободы в центре Львова кучер прогулочной кареты с лошадьми, который, предположительно, был пьян, устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Видео произошедшего в "Фейсбуке" опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Кучер кареты... совершил ДТП с автомобилем Lanos и скрылся по улице Ноябрьского Чина, создавая в дальнейшем аварийную ситуацию, — написал народный избранник.

<p>Фото: © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/igor.zinkevych?eid=ARCdfgPyyiGv6jtTliqvsvSaW8U1bpuPxaioSfXe78JcGhEBDA5cD0eunVBWh21yRBQNwGhhdSOGYH1N" target="_blank"><ins>Igor Zinkevych</ins></a></p>

При этом извозчик даже не попытался затормозить на пешеходном переходе, чтобы позволить людям пройти. Свидетели произошедшего предполагают, что мужчина был пьян. Зинкевич уточнил, что инцидент случился 16 марта в 20:10.

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