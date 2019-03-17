Пушков отреагировал на заявление украинской журналистки о крымчанах

По словам сенатора, Крым, будучи "пасынком Киева", на протяжении 23 лет хотел в Россию.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова украинской журналистки Олеси Медведевой, которая заявила, что крымчане не тоскуют по Украине, успешно интегрировавшись в Россию.

— Журналистка с Украины не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине. А с чего бы ей быть? — написал сенатор в "Твиттере".

По мнению Пушкова, Крым, будучи "пасынком Киева", на протяжении 23 лет хотел в Россию. При этом, по словам сенатора, в этот регион Украина почти не вкладывалась финансово.

— А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?! — добавил член Совфеда.

Как ранее писал Лайф, в Крыму Медведева сняла несколько сюжетов, отметив, что за пять лет Россия вложила в регион больше средств, чем Украина за 23 года.