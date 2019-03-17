В Сибири двоих пожарных насмерть придавила стена

Родственникам погибших власти выразили соболезнования. Им окажут необходимую помощь и поддержку.

В городе Зима Иркутской области во время тушения возгорания погибли двое пожарных. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошёл в сушильных камерах на территории частной пилорамы. При ликвидации открытого горения на пожарных обвалилась стена, они погибли.

— На счету этих сотрудников сотни потушенных пожаров и десятки спасённых людей, — сказано в сообщении.

Как уточняется, Евгений Зубаков прослужил в пожарной охране девять лет, у него осталось двое детей. Александр Мартынов был молодым и перспективным пожарным — на службу в МЧС мужчина, с детства мечтавший спасать людей, поступил в 2017 году.

В прошлом году Лайф писал, что в Москве двое пожарных погибли из-за выброса пламени.