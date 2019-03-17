Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея из-за скандала по поводу педофилии

Там пояснили, что экспонаты должны рассказывать о людях с высокими принципами, а на фоне происходящего это поставлено под вопрос.

После показа документальной картины "Покидая Неверленд", в которой Майкла Джексона открыто обвинили в педофилии, из детского музея Индианаполиса в США убрали три вещи поп-короля. Об этом сообщает IndyStar.

Речь идёт о шляпе и перчатке, в которых выступал певец, а также плакате с его изображением, принадлежавшем умершему от СПИДа подростку из Индианы. Директор учреждения заявил, что экспонаты должны рассказывать о людях с высокими принципами, а на фоне происходящего это поставлено под вопрос.

Ранее Лайф писал, что после показа фильма "Покидая Неверленд" Джексона убрали из радиоэфира в Канаде. А создатели "Симпсонов" пообещали не показывать эпизод, озвученный певцом.