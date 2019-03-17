Украинский силовик перешёл на сторону ЛНР

В республике отмечают, что подобное происходит из-за "беспредела" в рядах Вооружённых сил Украины.

Очередной военнослужащий ВС Украины перешёл на сторону Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

— Вчера военнослужащие одного из подразделений Народной милиции ЛНР, выполняющие боевые задачи на славяносербском направлении, заметили мужчину, который двигался к нашим позициям с поднятыми вверх руками, — рассказал Марочко.

Подпустив его ближе, Народная полиция задержала силовика. Уточняется, что у военнослужащего при себе были документы, подтверждающие личность.

В ЛНР связывают дезертирство украинских военнослужащих с унижениями со стороны командиров, беспределом в подразделениях ВСУ.

По данным разведки, в зону военных действия прибыла комиссия Службы безопасности Украины, которая будет выяснять причины происходящего.