Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными

В корпорации отметили работу с Правительством Соединённых Штатов, в том числе с Министерством обороны.

Корпорация Google отрицает сотрудничество с армией Китая после публичной критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

— Мы не работаем с китайской армией. Мы работаем с американским правительством, в том числе с Министерством обороны во многих областях, включая кибербезопасность, рекрутинг и здравоохранение, — заявил представитель компании.

Ранее Лайф сообщал, что миллиардер и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Google помогает Китаю и его армии.

Критика в адрес корпорации со стороны американского лидера последовала спустя несколько дней после того, как председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд сказал, что деятельность Google в Китае косвенно приносит пользу военным этой страны.