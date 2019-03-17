Порошенко встретили свистом и криками "позор" на митинге в Киеве — видео

Агитационная встреча президента Украины Петра Порошенко и его супруги Марины с избирателями в Киеве прошла под крики "Ганьба!" (укр. — позор) и свист. Возмущённые политикой главы государства также принесли с собой плакаты "Где отрубленные руки?". Видео произошедшего опубликовано в "Фейсбуке".

Сторонники лидера Незалежной пытались перекричать противников кличами "Ура" и "Браво", однако "Порошенка геть", "Ганьба", "Вор", "Мародёр" и "Барыга" звучали убедительней.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, поэтому нынешний глава государства активно ездит по стране и агитирует. Однако практически на каждой встрече происходит неловкий для Порошенко инцидент. Так, на митинге в Черниговской области избирательница отказалась его целовать. А в Житомире народ скандировал: "Позор! Фу!" Со встречи политику пришлось убегать по лужам.