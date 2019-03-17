ЕС вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

Европейский союз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму. В нём подтверждена приверженность ЕС политике непризнания итогов референдума и дальнейшего применения санкций в отношении России.
— ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры, — сказано в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
В нём также уточняется, что Евросоюз считает произошедшие события "прямым вызовом международной безопасности".
В ЕС заявляют о растущей милитаризации Крыма, о давлении на крымско-татарскую общину и об ухудшении положения в сфере прав человека.
В очередной раз Евросоюз призвал Россию освободить моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе, и суда, а также обеспечить беспрепятственный проход судов в Азовское море.
Как ранее писал Лайф, согласно опросу жителей полуострова, проведённому ВЦИОМ, 90% крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию.
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