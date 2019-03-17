ЕС вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

В Евросоюзе считают, что события на полуострове "привели к опасному росту напряжённости в Керченском проливе и Азовском море".

Европейский союз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму. В нём подтверждена приверженность ЕС политике непризнания итогов референдума и дальнейшего применения санкций в отношении России.

— ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры, — сказано в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В нём также уточняется, что Евросоюз считает произошедшие события "прямым вызовом международной безопасности".

В ЕС заявляют о растущей милитаризации Крыма, о давлении на крымско-татарскую общину и об ухудшении положения в сфере прав человека.

В очередной раз Евросоюз призвал Россию освободить моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе, и суда, а также обеспечить беспрепятственный проход судов в Азовское море.

Как ранее писал Лайф, согласно опросу жителей полуострова, проведённому ВЦИОМ, 90% крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию.