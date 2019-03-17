РФС рассмотрит высказывания Погребняка про темнокожего в сборной России

Отмечается, что футболисту может грозить как штраф, так и временная дисквалификация.

Российский футбольный союз рассмотрит высказывание игрока "Урала" Павла Погребняка про темнокожего футболиста в составе российской сборной. Об этом заявил заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

— Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос, и будет принято решение, — приводит его слова ТАСС.

По словам Баранова, Погребняку может грозить как штраф, так и временная дисквалификация.

Как писал Лайф, ранее Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации и не понимает, зачем бразилец Ари играет в сборной РФ.