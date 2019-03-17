В первом туре президентских выборов в Словакии победила гражданская активистка

На голосование пришли 2,15 миллиона человек — 48,74% общего числа зарегистрированных в республике избирателей.

После первого тура президентских выборов в Словакии, который состоялся в субботу, 17 марта, адвокат и гражданская активистка Зузана Чапутова набрала 40,57% голосов избирателей, а замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович — 18,66%, сообщает РИА Новости.

— К урнам для голосования пришло 48,74% зарегистрированных избирателей или 2,15 миллиона человек, — говорится в сообщении статуправления республики об окончательных итогах первого тура выборов.

Остальные 11 претендентов на президентский пост набрали от 0,16% до 14,34% голосов.

Так как ни Зузана Чапутова, ни Марош Шефович не набрали более 50% голосов, они встретятся во втором туре выборов, который пройдёт в республике 30 марта. Победа будет за тем кандидатом, который наберёт большинство голосов избирателей.