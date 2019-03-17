В Киеве неизвестные ограбили церковь УПЦ

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В Киеве неизвестные ограбили церковь УПЦ

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Фото: © mitropolia.kiev.ua

Добычей воров стали деньги из ящика для пожертвований, серебряные кресты и цепочки.

Неизвестные ограбили в Киеве церковь Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежащую Украинской православной церкви. Инцидент произошёл 16 марта, сообщает сайт Киевской митрополии.

<p>Фото: © <a href="http://mitropolia.kiev.ua/nevidomimi-vchineno-narugu-i-pograbuvannya-xramu-u-obolonskomu-rajoni/" target="_blank">mitropolia.kiev.ua</a></p>

Злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части. Не боясь Бога, вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвечник, — говорится в сообщении.

Правонарушение было зафиксировано прибывшим нарядом полиции.

После того как Константинопольский патриархат выдал Православной церкви Украины томос об автокефалии, множество приходов, отказавшихся перейти в новую религиозную организацию, стали поджигать или захватывать силой. Так неизвестные атаковали церкви в Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областях и других регионах Украины.

<p>Фото: © <a href="http://mitropolia.kiev.ua/nevidomimi-vchineno-narugu-i-pograbuvannya-xramu-u-obolonskomu-rajoni/" target="_blank">mitropolia.kiev.ua</a></p>

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