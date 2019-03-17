В Киеве неизвестные ограбили церковь УПЦ

Неизвестные ограбили в Киеве церковь Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежащую Украинской православной церкви. Инцидент произошёл 16 марта, сообщает сайт Киевской митрополии.
— Злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части. Не боясь Бога, вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвечник, — говорится в сообщении.
Правонарушение было зафиксировано прибывшим нарядом полиции.
После того как Константинопольский патриархат выдал Православной церкви Украины томос об автокефалии, множество приходов, отказавшихся перейти в новую религиозную организацию, стали поджигать или захватывать силой. Так неизвестные атаковали церкви в Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областях и других регионах Украины.
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