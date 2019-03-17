Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

В распорядке главы государства — встреча с представителями общественности в Симферополе и открытие Балаклавской ТЭС.

Президент России Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь, где примет участие в мероприятиях, посвящённых пятилетней годовщине воссоединения полуострова с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В Симферополе Владимир Путин проведёт встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, — говорится в сообщении.

Глава государства также примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции — в открытии Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. Во время визита в Севастополь президент осмотрит Малахов курган.

Напомним, Крым присоединился к России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.