Порошенко пообещал обновить ракетную программу в случае победы на выборах

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае избрания на второй президентский срок начнёт его с обновлённой военной ракетной программы. Об этом действующий глава государства сообщил в ходе выступления в Киеве.
— Следующую каденцию начну с обновлённой военной ракетной программы, — сказал Пётр Порошенко.
Лидер Украины напомнил, что нынешний президентский срок начинал с того, что искал для военных не только шлемы и бронежилеты, но и "штаны, носки, бельё".
Ранее Пётр Порошенко заявил, что сила украинской армии "растёт каждый день".
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