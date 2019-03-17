Порошенко пообещал обновить ракетную программу в случае победы на выборах

Президент Украины подчеркнул, что дорога к миру для страны лежит через укрепление армии.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае избрания на второй президентский срок начнёт его с обновлённой военной ракетной программы. Об этом действующий глава государства сообщил в ходе выступления в Киеве.

— Следующую каденцию начну с обновлённой военной ракетной программы, — сказал Пётр Порошенко.

Лидер Украины напомнил, что нынешний президентский срок начинал с того, что искал для военных не только шлемы и бронежилеты, но и "штаны, носки, бельё".

Ранее Пётр Порошенко заявил, что сила украинской армии "растёт каждый день".