В Уфе экстремалы прогулялись по канату между многоэтажками — видео

По словам одного из них, расстояние между домами составляло 56 метров. Смелая идея появилась давно.

В Уфе двое канатоходцев прошли по натянутым между двумя десятиэтажками канатам. Кадры трюка, к которому молодые люди готовились две недели, опубликованы на YouTube-канале портала UFA1.RU.

По словам одного из экстремалов, расстояние между домами составляло 56 метров.

— Идея появилась давно, и, как только появилось время, мы пошли, — сказал один из молодых людей, отметив, что после такой прогулки он вместе с напарником был задержан полицией.

В отделении экстремалы написали объяснительную, затем их отпустили.