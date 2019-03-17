В Уфе экстремалы прогулялись по канату между многоэтажками — видео

В Уфе двое канатоходцев прошли по натянутым между двумя десятиэтажками канатам. Кадры трюка, к которому молодые люди готовились две недели, опубликованы на YouTube-канале портала UFA1.RU.
По словам одного из экстремалов, расстояние между домами составляло 56 метров.
— Идея появилась давно, и, как только появилось время, мы пошли, — сказал один из молодых людей, отметив, что после такой прогулки он вместе с напарником был задержан полицией.
В отделении экстремалы написали объяснительную, затем их отпустили.
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