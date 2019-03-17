"Уралвагонзавод" начнёт поставлять поезда и бульдозеры в Сирию

Как подчеркнули на предприятии, заключение контракта будет выгодно обоим сторонам.

"Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует начать поставки дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов.

— Долго подготовительные работы ведутся, но в конечном итоге, если мы получим хороший заказ, это будет и для Сирии хорошо, и для нас здорово, — сказал он.

По словам Потапова, сирийцы готовы подписать контракт "хоть завтра", однако главный вопрос заключается в деньгах — УВЗ не планирует предоставлять свою технику в кредит. Гендиректор предприятия также отметил, что стоимость будет зависеть от размера партии.

Ранее стало известно, что "Уралвагонзавод" по заказу Минобороны РФ начал разработку беспилотного танка-робота на базе Т-72. "Штурм" должен стать альтернативой "Тачанке-Б".