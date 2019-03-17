Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолёта

По неофициальной информации, на борту находились четыре человека, двое из них погибли.

ESPECIAL VENEZUELA > Secuencia del accidente avioneta que transportaba militares desde Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, con tres coroneles y un sargento a bordo del ejercito Venezolano, hace dos días. pic.twitter.com/HlSwFyK9dq — FEAPE (@FEAPEANDALUCIA) 15 марта 2019 г.

Пассажир разбившегося в Венесуэле Cessna 206 снял на видео крушение легкомоторного самолёта. Об этом сообщает ACN.

Самолёт рухнул несколько дней назад в области Гран Сабана на юго-востоке штата Боливар. В результате погибли два полковника Боливарианских национальных вооружённых сил.

По неофициальной информации, на борту самолёта находились три полковника и сержант-пилот. По данным журналистов, они направлялись к месту прохождения службы.