Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолёта

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Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолёта

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По неофициальной информации, на борту находились четыре человека, двое из них погибли.

Пассажир разбившегося в Венесуэле Cessna 206 снял на видео крушение легкомоторного самолёта. Об этом сообщает ACN.

Самолёт рухнул несколько дней назад в области Гран Сабана на юго-востоке штата Боливар. В результате погибли два полковника Боливарианских национальных вооружённых сил.

По неофициальной информации, на борту самолёта находились три полковника и сержант-пилот. По данным журналистов, они направлялись к месту прохождения службы.

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