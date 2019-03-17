Главного раввина Эстонии оскорбили антисемитскими высказываниями

Находящийся рядом патруль никак не отреагировал на его просьбу предпринять какие-то действия.

Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот в центре Таллина подвергся антисемитским оскорблениям с нецензурной бранью со стороны неизвестного мужчины. Раввин, опасаясь физической атаки со стороны хулигана, обратился за помощью к столичному патрулю, но его просьбу проигнорировали, сообщает РИА Новости.

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт осудил эту выходку и бездействие столичной полиции. Он отметил, что в Эстонии нет места антисемитизму и ксенофобии.

— Произошедший инцидент — позорное и постыдное явление, — написал Паэт в Facebook.

Он отметил, что власти Эстонии не должны оставлять без внимания этот случай.

Напомним, в соседней Латвии накануне вышли на шествие легионеры СС. Их акцию сопровождали протесты антифашистских организаций.