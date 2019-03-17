Глава СПЧ — о словах Погребняка про темнокожих футболистов: Попахивает расизмом

Федотов уверен, что главное для членов национальной сборной — умение хорошо играть и гражданство РФ.

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов раскритиковал форварда "Урала" и экс-игрока национальной сборной Павла Погребняка за слова про темнокожих коллег. Своё мнение глава СПЧ высказал в беседе с "360".

— Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом, — считает Федотов.

По его мнению, главное для футболистов национальной команды — умение хорошо играть и гражданство РФ.

Ранее Погребняк признался, что считает смешным, когда темнокожий игрок выступает за сборную России, пусть даже он и получил российский паспорт. По его мнению, в национальной сборной можно обойтись вообще без иностранцев. Речь шла об Ари и Марио Фернандесе. Высказыванием Погребняка уже заинтересовались в РФС.