В Белграде демонстранты окружили президентский дворец, пробив оцепление

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В Белграде демонстранты окружили президентский дворец, пробив оцепление

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Перед зданием протестующие установили грузовик с динамиками, напали на полицейских.

В воскресенье, 17 марта, протестующие собрались перед резиденцией президента Сербии в центре Белграда. Участники демонстрации прорвались через оцепление и стали блокировать входы в здание.

В МВД Сербии заявили, что несколько хулиганов напали на сотрудников полиции, чтобы обеспечить проезд грузовика. Машину с динамиками они установили перед зданием.

Один из лидеров протеста, бывший председатель Генассамблеи ООН и экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что демонстранты ждут разговора президента страны Александра Вучича с гражданами.

Ранее Лайф писал, что демонстранты с бензопилами в ходе антиправительственного митинга захватили здание телецентра в Белграде. Оно было освобождено спецназом.

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