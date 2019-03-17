В Белграде демонстранты окружили президентский дворец, пробив оцепление

Перед зданием протестующие установили грузовик с динамиками, напали на полицейских.

Građanima je rečeno da stanu ispred izlaza iz garaže Predsedništva da tuda ne bi izašao predsednik Vučić. #1od5miliona pic.twitter.com/OhqppZHezx — KRIK (@KRIKrs) 17 марта 2019 г.

В воскресенье, 17 марта, протестующие собрались перед резиденцией президента Сербии в центре Белграда. Участники демонстрации прорвались через оцепление и стали блокировать входы в здание.

Stigao je kamion ispred Predsedništva, okupljenima se obraća predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac. #1od5miliona pic.twitter.com/g3NlPAJYkh — KRIK (@KRIKrs) 17 марта 2019 г.

В МВД Сербии заявили, что несколько хулиганов напали на сотрудников полиции, чтобы обеспечить проезд грузовика. Машину с динамиками они установили перед зданием.

Один из лидеров протеста, бывший председатель Генассамблеи ООН и экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что демонстранты ждут разговора президента страны Александра Вучича с гражданами.

Ранее Лайф писал, что демонстранты с бензопилами в ходе антиправительственного митинга захватили здание телецентра в Белграде. Оно было освобождено спецназом.