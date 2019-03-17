В Парке Горького проходит фестиваль "Крымская весна" с автогонками и паркуром

В рамках фестиваля в Москве действуют 13 интерактивных площадок. Праздничные мероприятия продлятся с 16 по 18 марта.

В московском Парке Горького сегодня проходят праздничные гуляния по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. В рамках фестиваля "Крымская весна" желающие могут поучаствовать в автогонках и изучить элементы паркура.

Гости парка также могут посмотреть на выступления профессионалов по Workout и даже разучить самые простые гимнастические элементы. На отдельной площадке демонстрируются трюки на байках и мотоциклах.

У входа в парк, на берегу Пушкинской набережной, установлена большая сцена, где выступают рэп-исполнители.

Фестиваль "Крымская весна" проходит с 16 по 18 марта. В рамках фестиваля по всему городу действуют 13 интерактивных площадок.