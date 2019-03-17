В конкурсе "Лидеры России" победили 104 человека

Из 300 участников, которые вышли в финал второго конкурса управленцев "Лидеры России", победителями стали 104 человека. Об итогах рассказал член наблюдательного совета конкурса первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.
— 104 человека набрали то количество баллов, которое определило победителей, — сообщил он.
Согласно правилам, каждый из победителей получит наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих отечественных компаний.
В их числе — председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава ЦИК Элла Памфилова, министр финансов Антон Силуанов, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
Как ранее писал Лайф, 13 марта 2019 года в Сочи начался финал конкурса "Лидеры России". Второе состязание управленцев началось 10 октября 2018 года. Более 227 тысяч человек подали заявки для регистрации, из которых в очные полуфиналы прошло более 3,3 тысячи участников.
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