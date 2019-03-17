Кириенко обратился к победителям конкурса "Лидеры России"

Он отметил, что они проявили не только личные навыки, но и серьёзный командный дух.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко поздравил финалистов конкурса, отметив, что каждый из них для себя уже является победителем.

— Вы все вместе работали на командный результат, а не на индивидуальный. Это очень непросто, в особенности для лидеров. С сильными людьми, которые не подчиняются тебе, ты можешь работать в одной команде и добиться хороших результатов, — заявил Кириенко.

Он отметил, что участникам конкурса выдавали задания из реальной жизни. По словам наставников, КПД участников был близок к 70%.

— Хочу извиниться, что мы загнали вас в жёсткий ритм, но во многом сознательно. Мы хотели, чтобы вы не только проверили свои способности, но и взяли знания от наставников и экспертов, — подчеркнул Сергей Кириенко, отметив серьёзный командный дух участников финала "Лидеров России".

Он напомнил, что по поручению президента каждый финалист получает по миллиону рублей на образование.

Ранее Лайф сообщал, что победителями второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стали 104 человека.