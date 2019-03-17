Дату похорон Началовой перенесли

Артистка умерла на 39-м году жизни. Отец исполнительницы рассказал, что причиной смерти дочери стал абсцесс.

Певица Юлия Началова будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на PR-директора Юлии Началовой Анну Исаеву.

Исаева уточнила, что церемония прощания с певицей пройдёт в тот же день в траурном зале с 12 до 14 часов.

Ранее сообщалось, что Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве 19 марта.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За жизнь исполнительницы до последнего боролись доктора. Лечащий врач Началовой рассказал, что к летальному исходу могли привести небольшой гнойник на ноге и привычка певицы терпеть.