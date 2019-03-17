Вор украл в супермаркете трусы и пытался сбежать по потолку

После падения злоумышленнику потребовалась помощь медиков — он сильно ушиб лицо.

В московском "Ашане" вор попытался сбежать от поймавших его охранников по подвесному потолку, но проломил его. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчину зовут Батыр и список украденных им вещей выглядит так:

носки мужские — две пары;

трусы женские — две пары;

зелёный пуховик;

красная толстовка;

серая толстовка;

кошелёк;

сумка;

веб-камера;

банка спортивного питания.

Вскоре злоумышленника задержала охрана, на место вызвали полицию. Отпросившись в туалет, мужчина залез на раковину и поднял потолочную плиту.

Однако по потолку сбежать не удалось: через два метра конструкция треснула — и Батыр упал, после чего вновь был задержан. Ему потребовалась помощь медиков — мужчина ушиб лицо.