Вор украл в супермаркете трусы и пытался сбежать по потолку

В московском "Ашане" вор попытался сбежать от поймавших его охранников по подвесному потолку, но проломил его. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчину зовут Батыр и список украденных им вещей выглядит так:
- носки мужские — две пары;
- трусы женские — две пары;
- зелёный пуховик;
- красная толстовка;
- серая толстовка;
- кошелёк;
- сумка;
- веб-камера;
- банка спортивного питания.
Вскоре злоумышленника задержала охрана, на место вызвали полицию. Отпросившись в туалет, мужчина залез на раковину и поднял потолочную плиту.
Однако по потолку сбежать не удалось: через два метра конструкция треснула — и Батыр упал, после чего вновь был задержан. Ему потребовалась помощь медиков — мужчина ушиб лицо.
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