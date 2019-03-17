Вор украл в супермаркете трусы и пытался сбежать по потолку

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Вор украл в супермаркете трусы и пытался сбежать по потолку

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После падения злоумышленнику потребовалась помощь медиков — он сильно ушиб лицо.

В московском "Ашане" вор попытался сбежать от поймавших его охранников по подвесному потолку, но проломил его. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчину зовут Батыр и список украденных им вещей выглядит так:

  • носки мужские — две пары;
  • трусы женские — две пары;
  • зелёный пуховик;
  • красная толстовка;
  • серая толстовка;
  • кошелёк;
  • сумка;
  • веб-камера;
  • банка спортивного питания.

Вскоре злоумышленника задержала охрана, на место вызвали полицию. Отпросившись в туалет, мужчина залез на раковину и поднял потолочную плиту.

<p>Фото: ©<a href="https://t-do.ru/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

<p>Фото: ©<a href="https://t-do.ru/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

<p>Фото: ©<a href="https://t-do.ru/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Однако по потолку сбежать не удалось: через два метра конструкция треснула — и Батыр упал, после чего вновь был задержан. Ему потребовалась помощь медиков — мужчина ушиб лицо.

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