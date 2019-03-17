Президент республики напомнил, что ответственность за обеспечение безопасности сербского населения в данных регионах лежит на силах НАТО.

Международный контингент KFOR под командованием Североатлантического альянса обязан защитить сербов в Косово и Метохии, в противном случае это сделает Белград. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

— Сербия защитит свой народ в Косово и Метохии, если те, кто должен защищать сербов, не выполнят свою работу... В НАТО должны понимать, что их работа — защищать сербов, — подчеркнул он.

Вучич подчеркнул, что ожидает от Североатлантического альянса реакции, если живущие в данных регионах сербы окажутся под угрозой.

Сербия сегодня вспоминает погибших и пострадавших в результате албанского погрома в Косово и Метохии, который произошёл 17 марта 2004 года. В республике запланированы поминальные мероприятия, крупнейшее из которых состоится вечером в Народном театре Белграда с участием первых лиц страны.