В США фермерам пришлось откапывать заживо погребённых под снегом быков — видео

Жительница Южной Дакоты рассказала, что убытки смогут подсчитать после потепления.

Из-за обильного снегопада на ранчо в штате Южная Дакота быки оказались под слоем снега высотой почти два с половиной метра, сообщает NBC.

Видео спасения животных в своём аккаунте в Facebook опубликовала жительница штата Дейл Джесси Воку. Девушка уточнила, что ущерб, нанесённый снегопадом, будет возможно подсчитать только после потепления.

На момент написания заметки запись посмотрели более 8,8 миллиона раз и расшарили более 213 тысяч раз.

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